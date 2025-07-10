T.C. İstanbul Anadolu 17. Aile Mahkemesi İlan

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2024/569 Esas

DAVALI : ATAKAN DİNÇ Küçükbakkalköy Mah. Mehmet Akif Sk No:16 İç Kapı No:1 Ataşehir/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf; Boşanmaya karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin tarafına verilerek çocuklar için ayrı ayrı aylık 5.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini, kendisi için 10.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, işbu nafakanın boşanma sonrası da yoksulluk nafakası olarak devamına ve her yıllık dönemde TEFE/ÜFE oranın da artırılmasına, 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi olmak üzere toplam 100.000 TL tazminatı faiziyle ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 18/11/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK 'nun 127.maddesi uyarınca iki hafta içerisinde cevaplarınızı ve delillerinizi bildirmeniz gerektiği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.