T.C. İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Tasfiye Memurluğundan

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN PAZARLIK YOLU İLESATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2024/10 TEREKE

Terekenin T.M.K. nun 612. ve İİK 180.maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği yazılı taşınmaz muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İİK mad. 241 uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/10 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR83 0001 5001 5800 7351 8367 07 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin altında olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt. No: 20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAPU KAYDI:İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi,2667 ada 7 parsel nolu,118,40 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 285/3776 hissesi.

NİTELİKLERİ:Taşınmaz İstanbul ili,Ataşehir ilçesi,Zafer Sokak 7 kapı no.lu bina ve arsasıdır. Parselin Ortabahar Sokağa cephesi olup bu sokaktan girişli 17/A ve 17/B kapı nolu dükkanları mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle 4-5 katlı alt katlar ticaret, üst katlar konut amaçlı kullanılacak şekilde yapılaşma söz konusudur.Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgededir. Sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar yakın mesafelerde karşılanabilmektedir.Toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Binanın dış cephesi kaba sıvalı, çatısı kiremit kaplıdır. Binaya Zafer Sokaktan zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer + seramik döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Bina yaklaşık 370 m² inşaat alanlıdır. Binada elektrik, doğalgaz ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Bina yaklaşık 30yaşın üzerindedir.

NOT: İhale alıcısı adına 285/3776 hisse tescili yapılacak olup,tahliye ve teslim yapılmayacaktır.

İMAR DURUMU:Taşınmaz Ataşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.03.2025 tarihli imar durum belgesine göre; 2667 ada 7 parsel; 1/1000 ölçekli, 15.02.2019-20.12.2022 T.T.’li, Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon UİP bitişik nizam, Yençok: 4 kat, T4 ticaret alanında kalmaktadır

MUHAMMEN BEDELİ: 912.075,48 TL

KDV ORANI:%20

TEMİNAT MİKTARI : 182.415,096 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT:15.10.2025Saat:14.00-14.05 arası -İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu/KARTAL