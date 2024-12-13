T.C. İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/698 Esas

KARAR NO : 2024/267 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2023 tarihli ilamı ile TCK nun 191/1. maddesi gereğince 1 YIL 8 AYHAPİS CEZASI ile cezalandırılan Ali ve Sevilay oğlu, 24/01/1996 doğumlu, İstanbul, Kağıthane, Harmantepe mah/köy nüfusunda kayıtlı AYKUT KARABAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.