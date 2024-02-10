T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/696 Esas

DAVALI : ÇAĞRI ÜNVER ÇAĞRI ÜNVER, 50791568494TC Nolu, Lındenstumpf 351688 Wıpperfürth

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen "Caddebostan Mah. Nihat Kızıltan Sok. No: 16 K: 14 D:30 Kadıköy/İstanbul" adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresten taşınmış olduğunuz gerekçesiyle tebligat yapılamamış, tespit edilen mernis adresinize Başkonsolosluk aracığıyla dava dilekçesi, tensip zaptı ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış, adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten HMK 122 ve 129/2 maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.