T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/706 Esas19/06/2023 Konu : GaiplikAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HAKKI BİTKAY gaipliği hakkında bilgisi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.19/06/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 59122206838

ADI SOYADI : HAKKI BİTKAY

BABA ADI : HAYRETTİN

ANA ADI : ESMER

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1980

DOĞUM YERİ : KURTALAN

İKAMETGAH ADRESİ :