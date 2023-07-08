T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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Sayı : 2023/706 Esas19/06/2023 Konu : GaiplikAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HAKKI BİTKAY gaipliği hakkında bilgisi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.19/06/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 59122206838
ADI SOYADI : HAKKI BİTKAY
BABA ADI : HAYRETTİN
ANA ADI : ESMER
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1980
DOĞUM YERİ : KURTALAN
İKAMETGAH ADRESİ :
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|BASIN NO: ILN01856347