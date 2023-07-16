T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : E.39758215-2019/378-Ceza Dava Dosyası 13.07.2023 ŞİKAYETÇİ :TALHA NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ :Av. MURAT TEBER

SANIK :İSMAİL HAKKI ARPA,(T.C.32983269990)İsmail ve Fatma oğlu, 03/12/1969

SUÇ :Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.- Maltepe Şubesine Ait, Loginn Lojistik Tic.A.Ş keşideli 6448988 seri numaralı 09.07.2019 keşide tarihli 60.000,00-TL bedelli çek)

Mahkememizce sanık İSMAİL HAKKI ARPA' nın dava dilekçesinde belirtilen adresine Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir duruşma gününü bildirir davetiyeden veyapılan diğer işlemlerden sonuçalınamamasınedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 19/10/2023 günü saat 12:15 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde İcra İflas Kanununun 349. maddesi ve Ceza Mahkemeleri Kanununun 195. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.