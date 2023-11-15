T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

İLANEN TEBLİGAT

ESAS N0 :2022/492

KARAR N0 :2023/574

KARAR TARİHİ :12.09.2023

SUÇ :RESMİ BELEDE SAHTECİLİK

SANIK KİMİLĞİ : HAKAN ÖZDEMİR-İbrahim ve Hansiy den olma 04.02.1990 Gazimagusa d. lu

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkındamahkememizce yapılan yargılaması sonunda Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itirazyolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 10.11.2023d