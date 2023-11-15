T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLANEN TEBLİGAT
ESAS N0 :2022/492
KARAR N0 :2023/574
KARAR TARİHİ :12.09.2023
SUÇ :RESMİ BELEDE SAHTECİLİK
SANIK KİMİLĞİ : HAKAN ÖZDEMİR-İbrahim ve Hansiy den olma 04.02.1990 Gazimagusa d. lu
KARAR ÖZETİ : Sanık hakkındamahkememizce yapılan yargılaması sonunda Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itirazyolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 10.11.2023d
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|BASIN NO: ILN01930737