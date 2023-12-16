T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Aralık 2023 / 00:01

İLANEN TEBLİGAT

ESAS N0 :2023/20

KARAR N0 : 2023/700

KARAR TARİHİ :17.10.2022

SUÇ :Hırsızlık,Silahla tehdit

SANIK KİMİLĞİ : MİNE ZENGİN-Turgay ve Filiz kızı 05.01.1984 D lu Ordu ,Altınordu,

UzunmusaN.K

KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda Hırsızlık suçundan 1 yıl 6 Ay hapis,Silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis ve her iki suçtan5237 S Y 53/1-2/3 maddeleri uyarınca hak yoksunluğuna ilişkin karar verilmiş olup söz konusu karar Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı ve istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluaçık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 14.12.2023