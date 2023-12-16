T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLANEN TEBLİGAT
ESAS N0 :2023/20
KARAR N0 : 2023/700
KARAR TARİHİ :17.10.2022
SUÇ :Hırsızlık,Silahla tehdit
SANIK KİMİLĞİ : MİNE ZENGİN-Turgay ve Filiz kızı 05.01.1984 D lu Ordu ,Altınordu,
UzunmusaN.K
KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda Hırsızlık suçundan 1 yıl 6 Ay hapis,Silahla tehdit suçundan 2 yıl hapis ve her iki suçtan5237 S Y 53/1-2/3 maddeleri uyarınca hak yoksunluğuna ilişkin karar verilmiş olup söz konusu karar Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı ve istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluaçık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 14.12.2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01952027