T.C. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi

Yayın Tarihi:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/33292 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33292 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.350.000,001Taşıt06BM7365 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716206 Motor No'lu , NMB37537412070614 Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:36
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:36
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.700.000,001Taşıt06ey5673 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 231535 Motor No'lu , VF624FPA000000629 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:46
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:46
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.500.000,001Taşıt34EYA926 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716210 Motor No'lu , NMB37537412070612 Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:56
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.900.000,001Taşıt06EY5672 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 251640 Motor No'lu , VF624FPA000000765 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:06
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:06
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.100.000,001Taşıt06ey5668 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230085 Motor No'lu , VF624FPA000000618 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:16
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:16
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.100.000,001Taşıt06ey5669 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230069 Motor No'lu , VF624FPA000000613 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:26
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:26
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.000.000,001Taşıt06ey5670 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230053 Motor No'lu , VF624FPA000000611 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:36
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:36
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.100.000,001Taşıt06ey5671 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230303 Motor No'lu , VF624FPA000000619 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:46
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:46
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.000.000,001Taşıt06EY5667 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , DXI11251831 Motor No'lu , VF624FPA000000766 Şasi No' Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:56

NOT: İlgililer aracı Sanayi Mahallesi, Çetin Sokak, No:7 Kurtköy/İstanbul adresinde bulunan Dostlar Yediemin Otoparkında görebilirler. 18/07/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065814