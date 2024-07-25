T.C. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi
Yayın Tarihi:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/33292 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33292 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|06BM7365 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716206 Motor No'lu , NMB37537412070614 Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:36
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.700.000,00
|1
|Taşıt
|06ey5673 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 231535 Motor No'lu , VF624FPA000000629 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:46
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.500.000,00
|1
|Taşıt
|34EYA926 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716210 Motor No'lu , NMB37537412070612 Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:56
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.900.000,00
|1
|Taşıt
|06EY5672 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 251640 Motor No'lu , VF624FPA000000765 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:06
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|06ey5668 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230085 Motor No'lu , VF624FPA000000618 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:16
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|06ey5669 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230069 Motor No'lu , VF624FPA000000613 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:26
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.000.000,00
|1
|Taşıt
|06ey5670 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230053 Motor No'lu , VF624FPA000000611 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:36
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|06ey5671 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230303 Motor No'lu , VF624FPA000000619 Şasi No'lu , Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:46
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.000.000,00
|1
|Taşıt
|06EY5667 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , DXI11251831 Motor No'lu , VF624FPA000000766 Şasi No' Mixer kamyon
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:56
NOT: İlgililer aracı Sanayi Mahallesi, Çetin Sokak, No:7 Kurtköy/İstanbul adresinde bulunan Dostlar Yediemin Otoparkında görebilirler. 18/07/2024 (İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065814