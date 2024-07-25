T.C. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/33292 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33292 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.350.000,00 1 Taşıt 06BM7365 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716206 Motor No'lu , NMB37537412070614 Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:36

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.700.000,00 1 Taşıt 06ey5673 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 231535 Motor No'lu , VF624FPA000000629 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:46

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.500.000,00 1 Taşıt 34EYA926 Plakalı , 2008 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 90692600716210 Motor No'lu , NMB37537412070612 Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 13:56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:56

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.900.000,00 1 Taşıt 06EY5672 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 251640 Motor No'lu , VF624FPA000000765 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:06

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.100.000,00 1 Taşıt 06ey5668 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230085 Motor No'lu , VF624FPA000000618 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:16

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.100.000,00 1 Taşıt 06ey5669 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230069 Motor No'lu , VF624FPA000000613 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:26

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.000.000,00 1 Taşıt 06ey5670 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230053 Motor No'lu , VF624FPA000000611 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:36

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.100.000,00 1 Taşıt 06ey5671 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , 230303 Motor No'lu , VF624FPA000000619 Şasi No'lu , Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:46

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.000.000,00 1 Taşıt 06EY5667 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , DXI11251831 Motor No'lu , VF624FPA000000766 Şasi No' Mixer kamyon

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 14:56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:56

NOT: İlgililer aracı Sanayi Mahallesi, Çetin Sokak, No:7 Kurtköy/İstanbul adresinde bulunan Dostlar Yediemin Otoparkında görebilirler. 18/07/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065814