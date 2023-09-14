T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi:

2020/7058 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/7058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
17.290,0013
Adet		Taşınır13 Adet HAVLUPAN 13 ADET 5/12 krom havlupan,
58.760,0052
Adet		Taşınır52 Adet HAVLUPAN 52 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/11 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
12.600,0014
Adet		Taşınır14 Adet Havlupan 14 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
124.600,00140
Adet		Taşınır140 Adet Havlupan 140 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
10.200,0010
Adet		Taşınır10 Adet Havlupan 10 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/10 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
17.730,0018
Adet		Taşınır18 Adet Havlupan 18 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
8.480,008
Adet		Taşınır8 Adet Havlupan 8 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
15.770,0019
Adet		Taşınır19 Adet Havlupan 19 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
8.100,009
Adet		Taşınır9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
15.750,0021
Adet		Taşınır21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
20.910,0017
Adet		Taşınır17 Adet Havlupan 17 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
30.450,0021
Adet		Taşınır21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
2.300,005
Adet		Taşınır5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
1.230,002
Adet		Taşınır2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 2/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
3.525,005
Adet		Taşınır5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
705,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
2.460,002
Adet		Taşınır2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
7.980,006
Adet		Taşınır6 Adet Havlupan 6 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
7.560,004
Adet		Taşınır4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
23.430,0011
Adet		Taşınır11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
1.930,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
84.150,0085
Adet		Taşınır85 Adet Havlupan 85 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
2.970,003
Adet		Taşınır3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
8.100,009
Adet		Taşınır9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
4.500,005
Adet		Taşınır5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
8.820,009
Adet		Taşınır9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
3.210,003
Adet		Taşınır3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
110.880,00168
Adet		Taşınır168 Adet Havlupan 168 adet, Muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz ...
33.660,0051
Adet		Taşınır51 Adet Havlupan 51 adet muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz al ...
8.400,0012
Adet		Taşınır12 Adet Havlupan 12 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
3.160,004
Adet		Taşınır4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
3.160,004
Adet		Taşınır4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
3.000,004
Adet		Taşınır4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
860,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
35.280,0042
Adet		Taşınır42 Adet Havlupan 42 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/14 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
570,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
5.610,0011
Adet		Taşınır11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
1.140,002
Adet		Taşınır2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
1.890,003
Adet		Taşınır3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
19.110,0039
Adet		Taşınır39 Adet Havlupan 39 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
15.900,0030
Adet		Taşınır30 Adet Havlupan 30 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
82.990,0043
Adet		Taşınır43 Adet Havlupan 43 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
1.025,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
15.840,0022
Adet		Taşınır22 Adet Havlupan 22 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
113.160,00123
Adet		Taşınır123 Adet Havlupan 123 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
1.680,002
Adet		Taşınır2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
550,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/10 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
10.620,009
Adet		Taşınır9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
1.060,001
Adet		Taşınır1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
8.100,009
Adet		Taşınır9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
19.600,0020
Adet		Taşınır20 Adet Havlupan 20 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:13
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13

06/09/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01890961