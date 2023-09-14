T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ
Yayın Tarihi:
2020/7058 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/7058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|17.290,00
|13
Adet
|Taşınır
|13 Adet HAVLUPAN 13 ADET 5/12 krom havlupan,
|58.760,00
|52
Adet
|Taşınır
|52 Adet HAVLUPAN 52 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/11 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|12.600,00
|14
Adet
|Taşınır
|14 Adet Havlupan 14 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|124.600,00
|140
Adet
|Taşınır
|140 Adet Havlupan 140 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|10.200,00
|10
Adet
|Taşınır
|10 Adet Havlupan 10 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/10 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|17.730,00
|18
Adet
|Taşınır
|18 Adet Havlupan 18 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|8.480,00
|8
Adet
|Taşınır
|8 Adet Havlupan 8 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|15.770,00
|19
Adet
|Taşınır
|19 Adet Havlupan 19 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|8.100,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|15.750,00
|21
Adet
|Taşınır
|21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|20.910,00
|17
Adet
|Taşınır
|17 Adet Havlupan 17 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|30.450,00
|21
Adet
|Taşınır
|21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|2.300,00
|5
Adet
|Taşınır
|5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.230,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 2/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|3.525,00
|5
Adet
|Taşınır
|5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|705,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|2.460,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|7.980,00
|6
Adet
|Taşınır
|6 Adet Havlupan 6 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|7.560,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|23.430,00
|11
Adet
|Taşınır
|11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.930,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|84.150,00
|85
Adet
|Taşınır
|85 Adet Havlupan 85 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|2.970,00
|3
Adet
|Taşınır
|3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|8.100,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|4.500,00
|5
Adet
|Taşınır
|5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|8.820,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|3.210,00
|3
Adet
|Taşınır
|3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni
|110.880,00
|168
Adet
|Taşınır
|168 Adet Havlupan 168 adet, Muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz ...
|33.660,00
|51
Adet
|Taşınır
|51 Adet Havlupan 51 adet muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz al ...
|8.400,00
|12
Adet
|Taşınır
|12 Adet Havlupan 12 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|3.160,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|3.160,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|3.000,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|860,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|35.280,00
|42
Adet
|Taşınır
|42 Adet Havlupan 42 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/14 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|570,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|5.610,00
|11
Adet
|Taşınır
|11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.140,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.890,00
|3
Adet
|Taşınır
|3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|19.110,00
|39
Adet
|Taşınır
|39 Adet Havlupan 39 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|15.900,00
|30
Adet
|Taşınır
|30 Adet Havlupan 30 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|82.990,00
|43
Adet
|Taşınır
|43 Adet Havlupan 43 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.025,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|15.840,00
|22
Adet
|Taşınır
|22 Adet Havlupan 22 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|113.160,00
|123
Adet
|Taşınır
|123 Adet Havlupan 123 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.680,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|550,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/10 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|10.620,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|1.060,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|8.100,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
|19.600,00
|20
Adet
|Taşınır
|20 Adet Havlupan 20 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13
06/09/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01890961