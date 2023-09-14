T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023 / 00:01

2020/7058 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/7058 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 17.290,00 13

Adet Taşınır 13 Adet HAVLUPAN 13 ADET 5/12 krom havlupan, 58.760,00 52

Adet Taşınır 52 Adet HAVLUPAN 52 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/11 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 12.600,00 14

Adet Taşınır 14 Adet Havlupan 14 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 124.600,00 140

Adet Taşınır 140 Adet Havlupan 140 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 10.200,00 10

Adet Taşınır 10 Adet Havlupan 10 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/10 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 17.730,00 18

Adet Taşınır 18 Adet Havlupan 18 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 8.480,00 8

Adet Taşınır 8 Adet Havlupan 8 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 15.770,00 19

Adet Taşınır 19 Adet Havlupan 19 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 8.100,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 15.750,00 21

Adet Taşınır 21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 20.910,00 17

Adet Taşınır 17 Adet Havlupan 17 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 30.450,00 21

Adet Taşınır 21 Adet Havlupan 21 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 2.300,00 5

Adet Taşınır 5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/7 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 1.230,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 2/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 3.525,00 5

Adet Taşınır 5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 705,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/6 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 2.460,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 7.980,00 6

Adet Taşınır 6 Adet Havlupan 6 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/12 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 7.560,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 23.430,00 11

Adet Taşınır 11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 1.930,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 84.150,00 85

Adet Taşınır 85 Adet Havlupan 85 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 2.970,00 3

Adet Taşınır 3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 8.100,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 4.500,00 5

Adet Taşınır 5 Adet Havlupan 5 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 8.820,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 3.210,00 3

Adet Taşınır 3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/18 krom havlupan, çalışır durumda, yeni 110.880,00 168

Adet Taşınır 168 Adet Havlupan 168 adet, Muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz ... 33.660,00 51

Adet Taşınır 51 Adet Havlupan 51 adet muhtelif boylarda karışık havlupan, birim fiyat ortalama ürün fiyatı baz al ... 8.400,00 12

Adet Taşınır 12 Adet Havlupan 12 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 3.160,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 3.160,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 3.000,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Havlupan 4 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 860,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 35.280,00 42

Adet Taşınır 42 Adet Havlupan 42 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/14 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 570,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/12 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 5.610,00 11

Adet Taşınır 11 Adet Havlupan 11 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 1.140,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 1.890,00 3

Adet Taşınır 3 Adet Havlupan 3 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 19.110,00 39

Adet Taşınır 39 Adet Havlupan 39 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/8 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 15.900,00 30

Adet Taşınır 30 Adet Havlupan 30 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/9 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 82.990,00 43

Adet Taşınır 43 Adet Havlupan 43 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 1.025,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 15.840,00 22

Adet Taşınır 22 Adet Havlupan 22 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/11 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 113.160,00 123

Adet Taşınır 123 Adet Havlupan 123 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/15 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 1.680,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Havlupan 2 ADET pansa marka, ambalajlı, 5/13 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 550,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 3/10 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 10.620,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/18 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 1.060,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Havlupan 1 ADET pansa marka, ambalajlı, 6/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 8.100,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Havlupan 9 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/16 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni 19.600,00 20

Adet Taşınır 20 Adet Havlupan 20 ADET pansa marka, ambalajlı, 4/17 beyaz havlupan, çalışır durumda, yeni

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:13

06/09/2023 (İİK m.114/4)