T.C. İstanbul Anadolu 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/977 Esas

Davacı Darüşşafaka Cemiyeti tarafından mahkememizde açılan muris Zöhre Gülkızı (Aygün)'ün Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce muris Zöhre Gülkızı (Aygün)mirasçıları hakkında yapılan tüm araştırmalarına rağmen mirasçılarına ulaşılamamış olup mirasçıları tespit edilememiştir.Bu nedenle murisin mirasçılarının tespiti için iş bu ilan hazırlanmıştır.

Muris Zöhre Gülkızı (Aygün)'ün mirasçılarının mahkememize müracaat etmeniz ve murisin tüm mirasçılarına ait elinizde bulunan tüm belgeleri ibraz etmeniz veya 18/04/2024 günü saat: 09:33'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.