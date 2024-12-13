T.C. İstanbul Anadolu 21. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/399 Esas

DAVALI : ÖZCAN ÖZER -TCKN: 54817735358

Davacı tarafından aleyhinize açılan Soybağının Reddi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğeçıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle;Davalı Yeşim Özer'in 2005 yılında ortak konutu terk ettiğini, başka bir erkek ile olan ilişkisinden Davalı Özcan Özer'in dünyaya geldiğini, davalı Özcan Özer'in biyolojik babasının kendisi olmadığını bu nedenle Özcan Özer ile arasındaki soybağının reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tensip zaptında özetle; davanın soybağının reddi davası olduğu, yazılı yargılama usulüne tabi olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Tarafınıza iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 günlükkesin süre sonunda dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunmakla;

Dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süreiçinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesindekileri inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

06/03/2025 günü saat 11/20'da yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizin tarafınıza ihtarına;

Mahkememizce yapılan duruşma oturumları ve alınan ara kararları Davalı Yeşim Özer ve tarafınızın adres araştırmaları neticesinde tebliğe yarar ikametgah adreslerinizin tespit edilemediği, Davanın soy bağının reddi davası oluşu ve mahiyeti dikkate alınarak iki adet vesikalık resim ve Resmi kimlik belgeniz ile Dna incelemesine esas numunelerin alınması maksadı ile ATK'ya sevk edilmek üzere Mahkememiz kalemine müracaat etmeniz veyahut yargı alanı dışında olmanız halinde tebliğe yarar ikametgah adresini bildirmeniz, aksi halde HMK nın 292. mad. Kapsamında ihzaren DNA incelemesi amacı ile ATK'ya sevkiniz yoluna gidilebileceğinin ihtarına;

Dair, dava dilekçesi ve tensip zaptınınve ön inceleme duruşma davetiyesive sevk işlemi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.