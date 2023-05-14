T.C. İstanbul Anadolu 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/309 Esas DAVALI : ŞEHMUZ YILDIZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön incelemeduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön İnceleme Duruşma Günü: 20/06/2023 günü saat: 11:20 olup, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur. İş bu ilandaki ön inceleme duruşma davetiyesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen olunur.