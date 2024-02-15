T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2015/412 Esas

KARAR NO : 2023/1524

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile TCK. 292/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hamit ve Amire oğlu, 01/01/1994 doğumlu, ,sanık MUAMMED MERAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.02.2024