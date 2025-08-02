T.C. İstanbul Anadolu 22. Aile Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/560

DAVALI : BRWA KHALID AHMED ZANGANA

ADRES : Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. Atmeydanı Sok. No:2 D:4 Fatih/ İSTANBUL

Davacı tarafından Brwa Khalid Ahmet Zangana aleyhine açılan ziynet alacağı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 2021/263 Esas sayılı dosyada davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığından ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmakla mahkememizin 2021/263 Esas sayılı dosyasından tefrikle yukarıda belirtilen esas sırasına kaydı yapılan dosyamızda davalıya tensip tutanağının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

16/12/2025günü saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususunun ihtarı ile tensip tutanağı ve duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.