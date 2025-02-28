T.C. İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/63 Esas

Konu : İlanen Tebligat

Davacılar, AYŞE SUDE MİL, IŞIK BALCI MİL, ZEYNEP SENA MİL ile Davalı, ORHAN MİL arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Davalı Orhan MİL adına, Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi, Gülfem Sokak, No: 8, Daire:4, Üsküdar/İstanbul ve Valide-i Atik Mahallesi Köprülü Fazılpaşa Sokak No:32 İç Kapı No:4 Üsküdar/İstanbul adreslerine gönderilen tebligatların yapılamayıp iade edildiği, yapılan kolluk araştırmasında da adresi tespit edilemediğinden mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Mahkememizin yukarıda numarası yazılı olan dosyasının 25/09/2024 tarihli ön inceleme celse ara kararı gereğince; Ön inceleme aşamasında yapılacak başka işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine, belirlenen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtarı ile belirlenen duruşma tarihinin 05/03/2025 günü saat 10:00'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.