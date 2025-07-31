T.C. İstanbul Anadolu 24. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından İlan

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2024/413 Esas

DAVALI : MUATTAR ABDUNAZAROVA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Taraflara tahkikat duruşmasına gelmeleri, aksi takdirde HMK'nun 150,maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, Sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceğinin, 6100 sayılı HMK.nun 147/1 ve HMK. 143/1 maddesi gereğince tarafların davada ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmaların birlikte inceleneceği tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, HMK.nun 147/2 maddesi gereğince geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz duruşma günü 18/09/2025 günü saat 10:08'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.