T.C.İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.57227111-2022/230-Ceza Dava Dosyası 25.02.2024 İSTANBUL ANADOLU 24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2022/230

KARAR NO : 2022/641

KARAR TARİHİ : 11/10/2022

SUÇ : Silahla Tehdit, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Kasten Yaralama

MÜŞTEKİ KİMLİĞİ : MURAT MENGİ, Yusuf ve Felek oğlu, 20/07/1984 KARTAL doğumlu, GÜMÜŞHANE, KELKİT, Salördek mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:31129640310

KARAR ÖZETİ : Sanık Ali Kemal AKDENİZ' hakkında mahkememizce yapılan yargılama neticesinde Silahla Tehdit suçundan 5 ay hapis, Kasten Yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedilmiştir.

Hükmedilen mahkumiyet kararına karşı sanık vekilince verilen istinaf dilekçesinden özetle, sanık hakkında beraat karar verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesinin usul ve Yasa'ya aykırı olduğunu, müvekkili hakkında tahrik hükümlerinin uygulanmayarak üst sınırdan kurulan hükmün bozulmasını talep etmiştir.

Adı geçen müştekiye mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Müştekinin kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25/02/2024