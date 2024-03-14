T.C. İstanbul Anadolu 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2016/422 ESAS

DAVALI : HÜSEYİN KİNAY

Dava dilekçesinde belirtilen davacı ve davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İki hafta içerisinde HMK.nın 129. maddesindeki hususları içerir (duruşma günü: 27/03/2024 saat: 09:30) şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur(HMK.122/1, 128, 129). Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.