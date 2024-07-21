T.C. İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO: 2023/474 Esas

DAVALI: INGA AGUREEVA-48481266010 T.C kimlik numaralı

Davacı, EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, INGA AGUREEVA, NECATİ MUTLU, ÖZHAN ÖZKÖK, SERVET ÇETİN, SİNEM ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;

Davalı INGA AGUREEVA'ya tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Tahkikat Duruşma Günü: 19/11/2024 günü saat: 09:50'de yapılacak olup HMK'nın 147. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özür bildirmeksizin duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064684