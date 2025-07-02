T.C. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 02 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/254 Esas

DAVALI : FATMA ÖZİNCİ TANRIVERDİ

Davacı tarafından 12/11/2023 tarihinde davalılar aleyhine açılan davada Girne Aile Mahkemesinin 23/10/2023 tarihli2012/131 dava numaralı kesinleşenboşanma kararının tenfizi talepli davada:

Davalı Fatma TANRIVERDİ'nin dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye ile çıkarılmış ancak adreste tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyanın duruşması 23/09/2025, saat 10.30'da yapılacak olup, HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağı, davalı Fatma TANRIVERDİ'ye ilanen tebliğ edilmesine, dava dilekçesinin ve duruşma günün tebliğ tarihi olarak ilanın gazete yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.