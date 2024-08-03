T.C. İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İstanbul Anadolu

29. İŞ MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/185 Esas

Davacı , MUAMMER ATALAY ile Davalılar , SGK, URALBAŞ DEFTER KIRTASİYE ÜRETİM VE TİC. A.Ş arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Mahkememizdeki Dava, davacının Uralbaş Defter Kırtasiye Üretim ve Tic, A.Ş. Unvanlı işyerinde müvekkilinin 05/03/1985-01/10/1985 tarihleri arasındaki hizmetlerinin tespitine karar verilmesini dava etmiştir.

Tasfiye memuru CENGİZ URAL'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilemediği ve bu nedenle Mahkememizin 2022/185esas sayılı dosyasında ilanının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tasfiye memuru CENGİZ URAL'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.01/08.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071415