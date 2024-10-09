T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/722 Esas 02/10/2024

2. GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizde dava konusu; İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi, 7572 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 192/240000 hisse maliki HÜSNİYE'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle kendisine İstanbul Anadolu 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1141 Esas, 2013/178 Karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı kayyım tayin edildiğinden, İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi, 7572 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 192/240000 hisse maliki HÜSNİYE hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurarak bilgi vermeleri, bu süre içinde ortaya çıkmaz yada kendisinden haber alınamaz ise gaipliğine karar verileceği ilan olunur.