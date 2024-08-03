T.C. İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/30 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Ulviye Mutlu, Aytekin Korkut, Eftal Ögel, Fatma Akdeniz, Fidan Küskü, Nilgün Ögel ve Şermin Ögel aleyhine açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde davalılar Ulviye Mutlu, Aytekin Korkut, Eftal Ögel, Fatma Akdeniz, Fidan Küskü, Nilgün Ögel ve Şermin Ögel'in adreslerinin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşması 11/09/2024 günü saat 12:35'te yapılacaktır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147/2. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına gelmeleri, aksi takdirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği,yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır.

Tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071444