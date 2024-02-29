T.C.İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/77 Esas

DAVALILAR : MUSTAFA KORHAN ERTÜRK-Reşat oğlu, 1975 dogumlu, Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize Ön İnceleme duruşma gününü bildirir Ön İnceleme Tensip Tutanağı içerir davetiye gönderilmiş olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; Mahkememizin 04/05/2023 tarihinde yapılan duruşmasında verilen ara karar gereğince; aşağıdaki hususların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

- HMK139'uncu maddesi gereğince bildirilen belirlenen 02/04/2024 günü saat 11:25'de mahkeme duruşma salonunda ön inceleme duruşması yapılacağından, duruşma hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK 150/1 maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağının, karşı taraf gelir ve yargılamaya devam etmek isterse yargılamanın devam edileceğinin, bu durumda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, - Karşı taraf ile sulh olma ihtimaliniz var ise sulh konusunda gerekli hazırlıkları yapmanız konusunun, -HMK 139/1-ç maddesi gereğince, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği; ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususları Ön İnceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2023