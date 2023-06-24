T.C.İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2021/508-Esas

2022/571-Karar 22.06.2023

İ L A NK A R A R I

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK 245/1)suçundan Mahkememizin 2021/508 Esas 2022/571 Karar sayılı 24/11/2022 tarihli ilamı ile; 377*****860 TC kimlik numaralı Mehmet Sait ve Nurhan oğlu 01/01/1982 Muş doğumlu, Muş/Hasköy/Sunay mah/köy nüfusunda kayıtlı Metin KARASU hakkında bu suçtan mahkumiyet kararı verilmişolmakla,

Sanığın soruşturma aşamasında hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazı suretiyle ifadesinin alınmışolması, kovuşturma aşamasında çıkarılan tebligatın bila tebliğ dönmesi, MERNİS adresinin bulunmaması, kolluğa sanığa gerekçeli kararın tebliği hususunda yazılan müzekkerenin olumsuz dönmüş olması nedeniyle gerekçeli kararın tebliğ imkansızlığı sonucu sanığın adresi tespit edilememiş ve adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

SanıkMetin KARASUhakkında yargılama neticesinde;Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasısuçundan 5237 sayılı TCK.nun 245/1, 62, 52/2, 58/6,53/1-a-c-d-e maddeleri uyarınca netice olarak 2 Yıl 6 Ayhapis ve 120- TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Metin KARASU için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Sanık hakkındaki hükmün, son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise hükmün kesinleşme işlemi yapılarak infaz edileceğine dair,

Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.22.06.2023