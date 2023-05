T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/612 Esas

KARAR NO : 2020/231

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2020 tarihli sanıklar Ebubekir Sürün, Ramazan Gelgeç ve Abdullah Taşdemir' in beraat vemahkumiyetlerine ilişkin ilamının ve Ebubekir Sürün ile Abdullah Taşdemir ' in istinaf dilekçeleri müşteki Akban ve Anisa kızı, 08/05/1994 doğumlu, AINURA TEMIROVA ' ya tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2023