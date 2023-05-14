T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
DOSYA NO : 2018/612 Esas
KARAR NO : 2020/231
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2020 tarihli sanıklar Ebubekir Sürün, Ramazan Gelgeç ve Abdullah Taşdemir' in beraat vemahkumiyetlerine ilişkin ilamının ve Ebubekir Sürün ile Abdullah Taşdemir ' in istinaf dilekçeleri müşteki Akbar ve Alisa kızı, 03/07/ 1993 doğumlu, DINARA BEKBOEVA ' ya tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2023
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|BASIN NO: ILN01829598