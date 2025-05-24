T.C. İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2025/55 Esas

Mahkememize ait 2025/55 esas 2025/251 karar sayılı ve 06/03/2025 tarihli ilamı ile sanık MOHAMMED FATHIhakkında Basit Yaralama suçundan TCK 86/2-1.cümlemaddesi gereğince 5.600,00 Tl.adli para cezası ile cezalandırıldığı, CMK.nun 231/5 md. Uyarınca hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından iki haftaiçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur