T.C. İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2020/121 Esas

Mahkememize ait 2020/121 esas 2023/790 karar sayılı ve 28/11/2023 tarihli ilamı ile sanık TEMUR MATKURBANOV hakkında Hayasızca Hareketlerde Bulunma ve Cinsel Taciz suçlarından TCK.105/1/1 cümle maddesi gereğince 9 ay hapis cezası verildiği, CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilerek ertelendiği, CMK:nun 231/8 md. uyarınca beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, Hayasızca Harekette bulunma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmiş olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur