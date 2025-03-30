T.C. İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 30 Mart 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/87 Esas

KARAR NO : 2025/116

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Tunçay ve Süreyya oğlu, 29/07/1986 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET YASİN ZÖNGÜR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.