T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2023 / 00:01

Dosya No : 2022/660 Esas 2023/135 Karar

Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 15/03/2023 tarih, 2022/660 Esas ve 2023/135 Karar sayılı ilamı ile; 16421050234 TC kimlik numaralı, Erdin ve Rabiye oğlu 11/11/1999 Eskişehir doğumlu, Eskişehir ili, Çifteler ilçesi ve Sarıkavak mah/köy nüfusunda kayıtlı ABDULLAH SERKAN KÖSE hakkında 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 3.900 TL Adli Para Cezası verilmiştir.

Sanığın Yakalama ile alınan 22/07/2022 tarihli savunmasında bildirdiği son beyan adresi olan "Emek Mh. Dirsehan Sk.No:17/2 Odunpazarı/ Eskişehir" adresine çıkarılan gerekçeli karar ekli kapalı tebligatın "Muhatabın tanınmadığı" gerekçesi ile bila tebliğ mahkememize iade edildiği, dosyada sanığın başka bir adresine yapılmış bir tebligat bulunmaması ve UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı anlaşılmış ayrıca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan adres araştırması da olumsuz dönmekle sanığın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık Abdullah Serkan Köse'nin yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 15/03/2023 tarih, 2022/660 Esas ve 2023/135 karar sayılı ilamının;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Abdullah Serkan Köse için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/05/2023