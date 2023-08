T.C. İstanbul Anadolu 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/64 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. FATMA NESLİHAN DABAK

MİRAS BIRAKAN : ARİF OĞLU MUSTAFA

Davacı vekili dilekçesinde Mustafa'nın (Arif oğlu) vefatı nedeni ile mirasçılarının tespiti davasından verilen karar uyarınca ;

Sivas, Gemerek, Çepni Alaybey Mahallesi, 12 Cilt No, 156 Hane no, 2 BSN nolu nüfusa kayıtlı bulunan Arif ve Şerife'den olma 01/07/1882 doğumlu MUSTAFA - 08/05/1907 tarihinde vefat ettiği yapılan tüm araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca mütv. MUSTAFA - mirasçılarının miras sebebiyle istihkak dava açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.