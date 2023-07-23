T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/822 Esas

KARAR NO : 2023/152

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.03.2023 tarihli ilamı ile sanık Arif YILDIZ hakkında TCK'nın 179/2, 62/1, 53/1, 58/6-7, CMK'nın 251/3 maddeleri gereğince 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Yeter oğlu, 01/04/1960 doğumlu, Konya, Ereğli, Aziziye mah/köy nüfusuna kayıtlı ARİF YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, BYU uygulanmak sureti ile verilen mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.07.2023