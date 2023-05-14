T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/102 Esas

KARAR NO : 2023/111

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.02.2023 tarihli ilamı ile Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma suçundan CMK'nın 223/2.e maddesi gereğince BERAATINA, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik (CMK 231/8) kararı verilen Memet ve Fatıma oğlu, 07.12.1991 AIT IKKOU/ MAROC doğumlu, FAS uyruklu OUAIL ALIOUAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.05.2023