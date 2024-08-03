T.C. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Dosya No: 2021/1485 Esas



Mahkememize ait 2021/1485 Esas 2024/743 Karar sayılı ve 19/04/2024 tarihli ilamı ile sanık RUFAT ALIYEV hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071152