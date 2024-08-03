T.C. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Dosya No: 2023/1104 Esas

Mahkememize ait 2023/1104 Esas 2024/31 Karar sayılı ve 11/01/2024 tarihli ilamı ile sanık YUSUF YILDIRIM hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği itiraz dilekçesi ile kullanılabileceği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071582