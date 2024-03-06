T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/276 Esas 15/01/2024GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 15 pafta 1345 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Mahmut oğlu, AZİZ SAĞIROĞLU'nun gaip olmaları nedeni ile Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/1073 Esas sayılı ile ilamı ile ve İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/04/2023 tarih, 2002/500 Esas sayılı kararı ile İstanbul defterdarının kayyım olarak tayin edilmesine karar verildiğini, bu nedenle taşınmaz hissedarları olan Mahmut oğlu, Aziz Sağıroğlu'nun gaipliklerine ve Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 15 pafta 1345 parsel sayılı taşınmazın satışından gaip hisselerine düşen satış bedelinin birikmiş nema ve faizleri ile birlikte hazine hesabına aktarılmasına karar verilmesini istemiş olmakla,

Yukarıda yazılı dava konusu taşınmaz hissedarları Mahmut oğlu, AZİZ SAĞIROĞLU hakkında bilgi ve malumatı olanların, ilan tarihinden itibaren TMK.33. Maddesi gereğince (6)ay içinde mahkememizin 2023/276Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği hususu ilanen duyurulur.15/01/2024