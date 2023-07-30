T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2015/1085 Esas

KARAR NO : 2022/1076

Najmeh ve Esmaeıl oğlu 25/02/1983 Rasht doğumlu sanık Amın Asadollahpour Halestanı hakkında mahkememizin 01/07/2022 tarih, 2015/1085 esas ve 2022/1076 karar sayılı kararı ile resmi belgede sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, söz konusu gerekçeli kararın sanığa tebliği için İran Adli Makamlarına istinabe yazıldığı ancak istinabenin sanığın bildirilen adreste bulunmaması nedeniyle mahkememize iade edildiği, sanığın başkaca bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.