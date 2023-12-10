T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2016/476 Esas

KARAR NO : 2016/1175

Mahkememizin 07/12/2016 tarih, 2016/476 esas ve 2016/1175 karar sayılı kararı ile İzzet ve Seher oğlu 01/06/1968 Üsküdar doğumlu, Sakarya / Pamukova / Şeyhvarmaz nüfusuna kayıtlı sanık Yusuf Akın hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın savunma adresine tebliğ edilemediği, mernis sisteminde herhangi bir mernis adresinin bulunamadığı, yapılan adres araştırmasından ve uyap sorgulama ekranından sanığın başkaca bir adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından mahkememizin gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.12.2023