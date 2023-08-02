T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2021/505 Esas

KARAR NO : 2023/196

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 04/04/2023 tarih, 2021/505 Esas, 2023/196 Karar sayılı ilamı, dosyada sanık sıfatıyla bulunan Durmuş GÜNGÖREN ve Şazimet GÜNGÖREN'in beyan ettiği adreslerine adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgililerin adreslerde "tanınmadığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanıklar Durmuş GÜNGÖREN ve Şazimet GÜNGÖREN'in sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişilerin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanıklar Durmuş GÜNGÖREN ve Şazimet GÜNGÖREN'in yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 04/04/2023 tarih, 2021/505 Esas ve 2023/196 Karar sayılı ilamı ile;

- Sanık DURMUŞ GÜNGÖREN hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f maddeleri uyarınca netice olarak 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

- Sanık ŞAZİMET GÜNGÖREN hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan beraatine,

Dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Sanıklar DURMUŞ GÜNGÖREN ve ŞAZİMET GÜNGÖREN' için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istiaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.07.2023