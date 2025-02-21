T.C. İstanbul Anadolu 7. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/304 Esas

DAVALI: SERKAN ÖZTÜRK Orhangazi Mah. Vatan Cad. No:88 Pendik/ İSTANBUL

Davacı Nurcan Deveci tarafından aleyhinize açılan 400,00TL olan yoksulluk nafakasının artırılarak 5.000,00TL'ye yükseltilmesine ve 300,00TL olan iştirak nafakasının 5.000,00TL'ye yükseltilmesine ilişkin yapılan davanın yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/04/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.