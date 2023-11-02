T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/627 Esas
KARAR NO : 2023/724
Davacı HABİP ADAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulü İle, Artvin İli, Borçka İlçesi, Aralık Mah/Köy, Cilt No:5 Hane No:1 Bsn :6 da nüfusa kayıtlı Yusuf ve Ayşe oğlu, 22/01/1950 Borçka doğumlu, 21445348854 TC kimlik numaralı Habip Adaş'ın "Habip" olan ön adının önüne Berat ön adının eklenmesi suretiyle davacının adının sonuç olarak "BERAT HABİP" olarak değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildiği ilan olunur.27/10/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01921926