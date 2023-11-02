T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/627 Esas

KARAR NO : 2023/724

Davacı HABİP ADAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulü İle, Artvin İli, Borçka İlçesi, Aralık Mah/Köy, Cilt No:5 Hane No:1 Bsn :6 da nüfusa kayıtlı Yusuf ve Ayşe oğlu, 22/01/1950 Borçka doğumlu, 21445348854 TC kimlik numaralı Habip Adaş'ın "Habip" olan ön adının önüne Berat ön adının eklenmesi suretiyle davacının adının sonuç olarak "BERAT HABİP" olarak değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildiği ilan olunur.27/10/2023