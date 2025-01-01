T.C. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Ocak 2025 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.90469455-2022/18-Ceza Dava Dosyası

ESAS NO :2022/18

KARAR NO :2022/256

KARAR TARİHİ : 02/06/2022

SUÇ : Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : ŞENAY KOÇ ; Mehmet ve Rahime kızı, 27/11/1983İstanbul d.lu, Samsun, Çarşamba,Şeyhabil mah.n.k. (TC Kimlik No: 21713591098)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 4 yıl hapis ve 3.400 TLadli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararıbütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.