T.C. İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/209053 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/209053 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.430.000,00
1
Taşıt
34MOP718 Plakalı, 2024 Model, TOYOTA Marka, Otomobil/ ZE1EE(EU.M) Tipli, NMTBA3BE80R131818 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, 34MOP718 Plakalı aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın arka tamponda sürtünme izleri olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 11:51
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.385.000,00
1
Taşıt
34MOP668 Plakalı, 2024 Model, TOYOTA Marka, Otomobil/ ZE1EE(EU.M) Tipli, NMTBA3BE20R131796 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, 34MOP668 Plakalı Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın sol ön çamurluğun ezik olduğu, sol ön ve arka kapılarda sürtünme izleri olduğu, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 13:52
(İİK m.114/4)
