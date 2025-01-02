T.C. İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi'nden
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/18866 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18866 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.300.000,00
1
Taşıt
34HTT056 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , OTOMOBİL/RFB MEGANE Tipli, VF1RFB00471650275 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışa çıkartılan mal; TUZLA EMNİYET YED-İ EMİN OTOPARKI - YAYLA MAH. ÖZGÜR SOK. No:15 TUZLA / İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:40
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02150206