T.C. İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi'nden
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/192569 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/192569 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
725.000,00
1
Taşıt
34DOC016 Plakalı , 2020 Model , FIAT Marka , Otomobil - Egea HB Stret 1.3 M..Jet 95 Tipli , ZFA35600006T29235 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal, Ümraniye Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - ESENŞEHİR MAH.BARAJ YOLU CAD. NO.33/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresindedir.)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:50
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02128943