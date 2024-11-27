T.C. İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/192569 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/192569 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

725.000,00

1

Taşıt

34DOC016 Plakalı , 2020 Model , FIAT Marka , Otomobil - Egea HB Stret 1.3 M..Jet 95 Tipli , ZFA35600006T29235 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

(Satışa çıkartılan mal, Ümraniye Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - ESENŞEHİR MAH.BARAJ YOLU CAD. NO.33/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:50

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02128943