T.C. İstanbul Anadolu gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/539 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, Çukurahlat Mevkii, 8543 Ada, 4 Parsel, 500,00 m² arsa miktarlı "Arsa" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada, 13/234 arsa paylı, mesken nitelikli, 2. kat, 11 numaralı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1/1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Konumu: Konu taşınmaz bölge Ana arterlerinde nitelikli Hukukçular Caddesine yakın mesafede yer almaktadır. Konu taşınmaza ulaşım için; Hukukçular Caddesi üzerinde kuzey istikametinde ilerlenir, sola Keskin sokağa dönülür, konu taşınmaz sağ kolda 2. binadır. Taşınmazın yakın çevresinde; Marmara Hastanesi, Gözdağı Sosyal Tesisi, Sabiha Gökçen Havalimanı yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Yeni Yapı Ruhsatı: 13/04/2007 tarih ve 302 sayılı olduğu görülmüştür.

Tadilat Yapı Ruhsatı: 25/09/2008 tarih ve 1381 sayılı olduğu görülmüştür.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: İskan belgesine rastlanmamıştır.

Mimari Proje: Bila tarihli, 2008/7029 sayılı onaylı kat irtifakına esas mimari Tadilat projesi Belediyeden temin edilmiş olup konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir.

Ana Taşınmaz Özellikleri: Ruhsat bilgisi, yol altı 2 kat ve yol üstü 5 katlı toplam 7 katlı, 19 bağımsız bölüm içermekte olup, 2264,72 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; (2 Bodrum+Zemin+4 Normal+ Çatı Kat) 2. bodrum katında; sığınak, bina ortak alanları, 1 adet bb., 1. Bodrum, zemin, normal katlarında; 3'er adet bağımsız bölüm olmak üzere toplam 19 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kat planından ve vaziyet planından bina girişi referans alınmış olup projesinde bina girişi, zemin katından sağlanmaktadır. Dış cephesi boyalı, bina kapısı alüminyum doğrama çerçeveli ve camlıdır. Asansör bulunmaktadır. Binada ısınma doğalgaz sistemi ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz mesken nitelikli olup binanın 2. katında yer almaktadır. Projesinde bina girişine göre ön ve sağ tarafta konuludur. Projesinde; salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo bölümlü olup 80 m2+3 balkon 11 m2 alana sahiptir. Pencereler PVC doğrama, daire kapısı çeliktir. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. Taşınmazın keşif gününde iç alanı görülememiş olup taşınmazın projesi üzerindeki alanı dikkate alınmıştır. 500 m2 yüzölçümü, 13/234 arsa payı.

Adresi : Velibaba Mah. Bahtiyar Sokak No:17 Daire:11 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Parsel; 13.04.2018 tarihli, Güllübağlar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS = 0.40 Yençok = 30.50 m. (10 KAT), KAKS= 1.50,"Konut" alanında kalmakta olduğu olduğu ve net imar planı alınabilmesi için malik tarafından resmi imar planı alınması önerilmekte olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. AT Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. (02/07/2008-10951)-(31/10/2008 - 18672), Yönetim Planı: 25/09/2008(25/09/2008 - 16458)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.