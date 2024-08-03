T.C. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/133 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/133 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Kartal İlçe, YAKACIK Mahalle/Köy, KARTAL YOLU MEVKİİ Mevkii, 12047 Ada, 172 Parsel, Dava dosyasında yer alan Kartal Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 11.01.2024 tarih ve E.11365021 sayılı yazsı ekinde bulunan tapu kaydı örneğine göre; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, Ana Taşınmaz Tapu Kütüğünün 28 cilt, 2652 sayfasında kayıtlı 12047 ada, 172 parsel numaralı, 411,00 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, ana taşınmazın 3/6 hissesi Kamuran Oğlu Yılmaz Örten ve 3/6 hissesi Selahattin Kızı Firdevs Leyla Örten adlarına kayıtlı olduğu ve tapu kaydı üzerinde muhtelif tarihli Kamu Haczi, İcrai Haciz ve bir adet iflas şerhi olduğu görülmüstür., 411,00 m2 yüzölçümü, Cumhuriyet Mahallesi Meryem Sokak No;8 Kartal / İSTANBUL adreslidir. Taşınmazın takyidat durumları incelenmemiştir. Dava konusu taşınmaz, İstanbul ili, Kartal İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Meryem Sokak, No: 8 adresinde konumludur. Taşınmazın haritadaki konumu ve bazı önemli yerlere kuş uçuşu uzaklıkları aşağıda verilmiştir. Dava konusu taşınmaz, İstanbul ili, Kartal İlçes vet Mahallesi, Meryem Sokak, No:8 Kartal/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Söz konusu Taşınmaz Tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, dosyasında yapılan incelemede 13.10.1984 tarihli ruhsata göre; Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal kat olmak üzere, toplam 1084m2 inşaat alanlı bir bina yapımına ruhsat verilmiş, 04.07.1991 tarihinde bu binaya 1296m2 inşaat alanlı olarak iskan verilmiştir. Keşif esnasında mahallinde yapılan incelemede; betonarme karkas sistemde Bodrum Kat + Zemin Kat+3 Normal kat olmak üzere verilen iskana uygun 1296m2 inşaat alanlı 5 katlı bir bina inşa edildiği görülmüştür. Söz konusu binanın ana giriş kapısı Meryem Sokak taraftan zemin kattan olup, giriş kapısı tuğla ile örülerek kapatılmıştır. Binanın giriş kapısı kapatıldığından binanın içerisine girilememiş olup, dışardan bina gözlenmiştir. Binanın pencere doğramaları sökülmüş, kısmen tuğla ile kapatılmıştır. İç durumu görülememiştir. Dış Cepheleri kısmen sıvalı boyalı, kısmen ham sıva halindedir. Söz konusu parsel geometrik olarak dörtgen şeklinde, topografik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Binanın çevresinde sanayi ağırlıklı iş yerleri bulunmaktadır. Söz konusu bina 3. Sınıf B Grubu yapılardan olup, yaklaşık %40 civarında yıpranmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 22.410.900,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 2.241.090,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında bulunan ve Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanıp mahkemeye gönderilen imar durumu bilgilerine göre Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12047 (eski 5669) ada, 172 parsel sayılı taşınmaz 19.04.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yençok Belirlenmemiş Alanda Yapılan Plan Değişikliği Kapsamında; 5/A/3, 0.20-0.40/2.00, Yençok-15 Kat (52.50m.) yapılanma şartlarında “TİCARET” Alanında kalmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Meryem Sokak No;8 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 411,00 m2

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 14:30

31/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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