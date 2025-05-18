T.C.İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 / 00:01

T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/31 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, ÇİFTLİK MEVKİİ Mevkii, 305 Ada, 4 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu 4 no'lu dairenin bulunduğu 305 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz Cömert Sokağa cephelidir. Satış konusu taşınmazın bulunduğu bina bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat ve B.A.K. sistemle ikiz yapı düzeninde inşa edilmiştir, zemin katta bodrum katta odaları olan 2 daire, 1,2,ve 3 üncü katlarda her katta 2şer daire olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yaklaşık 4 - 5 yıllık olan bina doğal gaz kalorifer ısıtmalı, asansörlüdür. Satışa konu 1. Kat , 4 no'lu daire, asansör çıkışında soldaki daire olup Rafet Avşar İkamet etmektedir. 2+1 özellikli olan dairenin salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Daire brüt alanı yaklaşık 60,00 m2 dir.

Adresi : Yunus Emre Mah Cömert Sokak No:22/4Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 406,22 m2

Arsa Payı : 12/100

İmar Durumu:

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.